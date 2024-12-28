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15:35, 28 декабря 2024Интернет и СМИ

Telegram-канал РИА Новости заблокировали в нескольких странах Европы

Telegram-канал РИА Новости стал недоступен в Польше, Бельгии и Италии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom  

Telegram-канал информационного агентства «РИА Новости» заблокировали в нескольких европейских странах. Об этом говорится в сообщении издания.

«Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство», — говорится в сообщении, всплывающем при попытке открыть канал инфмормагентства. Причины блокировки не уточнялись.

Сообщается, что ресурс стал недоступен в Польше, Бельгии, Италии, Чехии, Греции и Швейцарии.

В сентябре сообщалось, что сайт РИА Новости стал недоступен в Молдавии. Власти страны не назвали причину ограничения доступа к ресурсу агентства.

До этого стало известно, что соцсеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости из-за санкций США в отношении российских медиа. Кроме того, все ролики издания пропали из поиска в соцсети.

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