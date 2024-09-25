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11:13, 25 сентября 2024Интернет и СМИ

TikTok заблокировал аккаунт крупнейшего российского СМИ

TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости из-за санкций США против российских СМИ

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Администрация социальной сети TikTok заблокировала аккаунт крупнейшего российского информационного агентства РИА Новости из-за санкций США против средств массовой информации из России. Об этом сообщается в Telegram-канале СМИ.

«TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости на фоне новых санкций США против российских СМИ», — говорится в сообщении. Отмечается, что платформа ограничила доступ к странице агентства после аналогичных действий в отношении аккаунтов Sputnik дальнего и ближнего зарубежья, а также RT.

Оповещение о блокировке РИА Новости в TikTok появилось в среду, 25 сентября. Также из поиска сервиса пропали все ролики агентства.

Ранее также стало известно, что TikTok заблокировал ряд аккаунтов телеканала RT. В их число вошли страницы RT en Español, RT Arabic, RT Online и RT Newsroom. Администрация платформы не разъяснила причины ограничения доступа к ресурсам.

13 сентября власти США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», к которой относятся такие СМИ, как РИА Новости, Ruptly, Sputnik и RT. Также ограничительные меры коснулись руководителя холдинга Дмитрия Киселева. Минфин страны предписал завершить с медиагруппой все финансовые отношения до 13 ноября.

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      Олег Давыдов
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