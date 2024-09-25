TikTok заблокировал ряд аккаунтов RT

TikTok заблокировал страницы RT en Español, RT Arabic, RT Online и RT Newsroom

Администрация популярной соцсети TikTok заблокировала ряд аккаунтов телеканала RT. Об этом сообщается в Telegram-канале СМИ.

«TikTok забанил аккаунт RT en Español. Также под блок попали страницы RT Arabic, RT Online и RT Newsroom», — говорится в сообщении.

Помимо этого, как заявили в RT, на прошлой неделе платформа ограничила доступ к аккаунтам RT International, 11 страницам Sputnik дальнего зарубежья и 26 аккаунтам Sputnik ближнего зарубежья. «Все это — без объяснения причин со стороны площадки», — заключили в СМИ.

13 сентября власти США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», к которой относятся такие СМИ, как РИА Новости, Ruptly, Sputnik и RT. Также ограничительные меры коснулись руководителя холдинга Дмитрия Киселева. Минфин страны предписал завершить с медиагруппой все финансовые отношения до 13 ноября.