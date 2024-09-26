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09:46, 26 сентября 2024Интернет и СМИ

Сайт РИА Новости стал недоступен в Молдавии

Сайт агентства РИА Новости стал заблокирован в Молдавии у всех операторов
СюжетСанкции против России:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сайт российского информагентства РИА Новости стал недоступен в Молдавии. Об этом заявляется на сайте агентства.

Указано, что ресурс оказался заблокирован у всех операторов. Отмечается, что при попытке зайти на него появляется уведомление об угрозе безопасности.

Официального сообщения от молдавских властей по поводу закрытия доступа к сайту РИА Новости не поступало.

Ранее стало известно, что TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости из-за санкций США против средств массовой информации из России. Платформа ограничила доступ к странице агентства после аналогичной меры в отношении аккаунтов Sputnik и RT.

Перед этим сообщалось, что США ввели полные блокирующие санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», к которой относятся такие СМИ как РИА Новости, Sputnik и другие.

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      Маргарита Щигарева
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