Сайт РИА Новости стал недоступен в Молдавии

Сайт агентства РИА Новости стал заблокирован в Молдавии у всех операторов

Сайт российского информагентства РИА Новости стал недоступен в Молдавии. Об этом заявляется на сайте агентства.

Указано, что ресурс оказался заблокирован у всех операторов. Отмечается, что при попытке зайти на него появляется уведомление об угрозе безопасности.

Официального сообщения от молдавских властей по поводу закрытия доступа к сайту РИА Новости не поступало.

Ранее стало известно, что TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости из-за санкций США против средств массовой информации из России. Платформа ограничила доступ к странице агентства после аналогичной меры в отношении аккаунтов Sputnik и RT.

Перед этим сообщалось, что США ввели полные блокирующие санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», к которой относятся такие СМИ как РИА Новости, Sputnik и другие.