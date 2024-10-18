МИД Латвии запретил въезд в страну дизайнеру Лебедеву и юмористу Пономаренко

Глава МИД Латвии Браже запретила въезд в страну Лебедеву и Пономаренко

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение запретить въезд в страну дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, а также юмористу Валерию Пономаренко. Об этом глава МИД сообщила на своей странице в соцсети Х.

«Я приняла решение включить граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвийской Республики лиц (персона нон грата) и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок», — заявила глава внешнеполитического ведомства. Причину ограничений в отношении дизайнера и юмориста Браже не уточнила.

В сентябре въезд в Латвию запретили российской юмористке, звезде шоу «Женский стендап» на ТНТ Марии Марковой. «Решение принято в соответствии с законом об иммиграции», — пояснила глава МИД Латвии. Браже назвала Маркову «пропагандисткой российского канала ТНТ».

До этого Латвия запретила въезд российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве (Иракли). Поп-исполнитель, у которого должен был состояться концерт в Риге, заявил, что удивился этому решению.