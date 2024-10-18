Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:30, 18 октября 2024Интернет и СМИ

МИД Латвии запретил въезд в страну дизайнеру Лебедеву и юмористу Пономаренко

Глава МИД Латвии Браже запретила въезд в страну Лебедеву и Пономаренко

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение запретить въезд в страну дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, а также юмористу Валерию Пономаренко. Об этом глава МИД сообщила на своей странице в соцсети Х.

«Я приняла решение включить граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвийской Республики лиц (персона нон грата) и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок», — заявила глава внешнеполитического ведомства. Причину ограничений в отношении дизайнера и юмориста Браже не уточнила.

В сентябре въезд в Латвию запретили российской юмористке, звезде шоу «Женский стендап» на ТНТ Марии Марковой. «Решение принято в соответствии с законом об иммиграции», — пояснила глава МИД Латвии. Браже назвала Маркову «пропагандисткой российского канала ТНТ».

До этого Латвия запретила въезд российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве (Иракли). Поп-исполнитель, у которого должен был состояться концерт в Риге, заявил, что удивился этому решению.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны неожиданные обстоятельства ликвидации главы ХАМАС

      В Госдуме озвучили новое предложение по условиям развода для семей с детьми

      Боец «Айдара» заявил об успешном продвижении ВС России у Тернов

      Российский «Бражник» запустят в серийное производство

      Заявление Зеленского о ядерном оружии для Украины назвали сигналом отчаяния

      МИД Латвии запретил въезд в страну дизайнеру Лебедеву и юмористу Пономаренко

      Россиянин проплыл 600 километров по Арктике из-за ностальгии

      Врачи списали жалобы 33-летней женщины на эндометриоз и не сумели вовремя обнаружить рак

      Ганчев сообщил об иностранных наемниках в плену у Российской армии

      Орбан раскрыл попытки Запада узнать ядерный потенциал Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше