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14:59, 30 июля 2024Культура

Певцу Иракли запретили въезд в Латвию

Латвия запретила въезжать в страну певцу Ираклию Пирцхалаве

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве (Иракли) запретили въезд в Латвию на неопределенный срок. Об этом глава внешнеполитического ведомства страны Байба Браже сообщила в соцсети Х.

«Мною принято решение включить Ираклия Пирцхалаву в список нежелательных лиц (персона нон грата) для Латвийской Республики и запретить ему въезд в Латвию на неопределенный срок», — написала глава МИД Латвии.

В феврале сообщалось, что украинскому артисту Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, пожизненно запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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