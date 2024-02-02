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17:41, 2 февраля 2024Культура

Верке Сердючке пожизненно запретили въезд в ОАЭ

Артисту Андрею Данилко пожизненно запретили въезд в ОАЭ
Андрей Данилко

Андрей Данилко. Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

Украинскому артисту Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, пожизненно запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

По данным агентства, на своем выступлении в Дубае в 2022 году Данилко высказался в поддержку Украины. Причиной запрета на въезд артиста в ОАЭ стало «разжигание межнациональной розни».

Источник также привел слова Данилко, который заявил, что не расстроился из-за принятых мер и планирует дальше гастролировать по миру.

В январе текущего года Данилко получил штраф за антироссийские высказывания в Дубае. Тогда же появилась информация о запрете на въезд певца в ОАЭ, однако срок действия этой меры не уточнялся.

Сам Данилко назвал случившееся «личной местью» и обвинил в запрете на въезд в ОАЭ власти Российской Федерации.

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      Мария Рюрикова
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