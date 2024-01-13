Галкин и Сердючка высказались против России на концертах в Дубае. Как власти ОАЭ наказали артистов?

Mash: Галкина и Сердючку оштрафовали в Дубае за антироссийские высказывания

Шоумен и телеведущий Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, получили солидные штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае.

По данным Telegram-канала Mash, Галкина оштрафовали на 100 тысяч дирхам (2,4 миллиона рублей), а Данилко помимо штрафа получил запрет на въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

На записях концертов нашли причины для наказания

Причиной наказания артистов стали политические высказывания на концертах и корпоративах. Так, сотрудники Департамента туризма и коммерческого маркетинга (ДТКМ) Дубая увидели запись выступления Галкина в городе в 2023 году, где он негативно высказывался о россиянах, а также продолжил за зрителями фразу «Слава Украине». Кроме того, обнаружились его высказывания о Российской Федерации, которые не понравились ДТКМ. За это его оштрафовали на 100 тысяч дирхам, сумма штрафа высчитывается от сборов за концерт. Как отмечает Mash, Галкин обещал убрать острые шутки, но передумал.

Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Так, в начале января в сети начали распространяться ролики с концерта Галкина в Дубае, который прошел 4 января. История повторилась. На записях показано, как юморист произнес часть лозунга украинских националистов. Он ответил на выкрик «слава Украине» от слушателя из зрительного зала фразой «героям слава».

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Данилко, в свою очередь, допустил антироссийские высказывания на корпоративе в 2022 году. Он «разжег межнациональный конфликт», за что получил не только штраф, но и запрет на въезд в ОАЭ.

Отмечается, что за выступлениями знаменитостей в Дубае тщательно следят и контролируют их политические заявления во время шоу.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Оксимирон столкнулся с проблемами после выступления в Дубае

Ранее стало известно, что рэперу Оксимирону (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр иноагентов) также грозит штраф и запрет на выступления в ОАЭ. Музыканта проверяют на предмет разжигания межнациональной розни и публичных политических высказываний после антироссийских высказываний на концерте в Дубае 11 января.

Местные госорганы проверяют исполнителя на предмет «разжигания межнациональной розни и публичных политических высказываний», которые запрещены в стране. Представители контролирующего органа в настоящее время изучают полную запись концерта. Ему может грозить как минимум запрет концертов, как максимум — запрет на въезд в страну.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Дубае запретили концерты Моргенштерна

В ноябре 2023 года правительство ОАЭ наказало другого российского рэпера — рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и запретило на территории страны его концерты. По данным Mash, причинами отмены выступлений артиста и его внесения в блэк-лист стали статус иноагента и нарушение местных законов и запретов. Теперь исполнитель может выступать только на частных корпоративах на территории ОАЭ.

Отмечается, что первым отмененным выступлением артиста стал концерт в клубе Billionaire, который был запланирован на 10 ноября. Мероприятие было сорвано за несколько часов до его начала. По словам Моргенштерна, из-за его болезни и высокой температуры, по информации издания — из-за того, что на площадку позвонили из службы безопасности Дубая и сообщили о запрете проведения шоу.

Информацию о том, что теперь рэпер не сможет выступать в ОАЭ, тогда подтвердили организаторы его концертов, однако позже перестали выходить на связь и удалили переписку с журналистами.

У российских артистов начались трудности с выступлениями в ОАЭ

Большинство артистов, которые уехали из России или были признаны Минюстом иностранными агентами, испытали сложности с новогодними выступлениями. Как стало известно «Известиям», организовать корпоратив с их участием сложно, а выступать они готовы только на условиях строжайшей секретности. Об этом изданию рассказали организаторы выступлений.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Отмечается, что в последнее время артисты действительно стали реже выступать и делают это обычно на площадках поменьше, соответственно и сборы у них стали скромнее. Немало концертов переносится на несколько месяцев вперед либо вообще отменяется из-за плохих продаж.

Так, в конце декабря в Дубае отменили концерт российской певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Как сообщал Telegram-канал «Дубай.Report», выступление отменили по независящим от организаторов или артистки обстоятельствам, пообещав вернуть деньги за билеты. К слову, цена за возможность посетить концерт превышала 100 тысяч рублей.

По данным канала, Земфира — не единственная певица, чей концерт был отменен. «За пару дней в Дубае отменено полдюжины мероприятий», — отмечает канал.