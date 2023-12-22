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15:42, 22 декабря 2023Культура

В Дубае отменили концерт Земфиры

В Дубае отменили концерт певицы Земфиры

Фото: Alexei Pantsikov / Russian Look / Globallookpress.com

В Дубае, ОАЭ, отменили концерт российской певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом пишет Telegram-канал «Дубай.Report».

Отмечается, что выступление отменили по независящим от организаторов или артистки обстоятельствам. «Деньги за билеты будут возвращены в установленном порядке», — говорится в сообщении.

По данным канала, Земфира не единственная певица, чей концерт был отменен. «За пару дней в Дубае отменено полдюжины мероприятий», — отмечает канал.

Ранее был раскрыт негласный стоп-лист артистов российского радио. Так, по данным Mash, после Нового года из репертуара российских радиостанций исчезнут песни рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Земфиры.

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      Варвара Кошечкина
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