В Дубае отменили концерт Земфиры

В Дубае отменили концерт певицы Земфиры

В Дубае, ОАЭ, отменили концерт российской певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом пишет Telegram-канал «Дубай.Report».

Отмечается, что выступление отменили по независящим от организаторов или артистки обстоятельствам. «Деньги за билеты будут возвращены в установленном порядке», — говорится в сообщении.

По данным канала, Земфира не единственная певица, чей концерт был отменен. «За пару дней в Дубае отменено полдюжины мероприятий», — отмечает канал.

Ранее был раскрыт негласный стоп-лист артистов российского радио. Так, по данным Mash, после Нового года из репертуара российских радиостанций исчезнут песни рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Земфиры.