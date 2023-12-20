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12:57, 20 декабря 2023Культура

Раскрыт негласный стоп-лист артистов российского радио

Mash: в 2024 году из репертуара радиостанций исчезнут Моргенштерн и Земфира
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

После Нового года из репертуара российских радиостанций исчезнут песни рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Негласный стоп-лист артистов раскрыл Telegram-канал Mash.

Также в список попали украинский певец Макс Барских, группа «Би-2», рок-музыкант и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и прочие. Отмечается, что нежелательными для прослушивания являются артисты-иноагенты, а также те, кто осудил проведение специальной военной операции на Украине (СВО) и покинул Россию.

В августе из репертуара российских рок-радиостанций пропали песни артистов-иноагентов.

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      Варвара Кошечкина
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