На российском радио заметили пропажу песен артистов-иноагентов

МК: слушатели российских радиостанций заметили пропажу песен артистов-иноагентов

Из репертуара российских рок-радиостанций пропали песни артистов-иноагентов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» (МК).

Слушатели радиостанций заметили, что из эфира радио пропали композиции Бориса Гребенщикова и его рок-группы «Аквариум», Андрея Макаревича («Машина времени»), Земфиры и лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (все четверо артистов внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов). По данным газеты, официальных заявлений по данному поводу не было.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Максима Покровского, оспаривающего включение в перечень иностранных агентов. «Суд постановил отказать в удовлетворении административного иска Покровскому», — говорится в заявлении суда.