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18:43, 1 августа 2023Культура

Суд отклонил иск лидера группы «Ногу свело!» о снятии статуса иноагента

Суд Москвы отклонил иск Максима Покровского об исключении из реестра иноагентов

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом), оспаривающего включение в перечень иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил отказать в удовлетворении административного иска Покровскому», — говорится в заявлении суда.

Ранее Покровский отреагировал на внесение своего имени в список иноагентов, назвав происходящее «хайпом».

Минюст России включил лидера группы «Ногу свело!» в реестр иноагентов в конце марта. Отмечалось, что Покровский открыто выступал в поддержку Украины, принимал участие в сборе средств, а также взаимодействовал с иностранными структурами.

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