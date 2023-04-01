Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:58, 1 апреля 2023Культура

Лидер группы «Ногу свело!» Покровский отреагировал на статус иноагента

Лидер группы «Ногу свело!» Покровский назвал хайпом внесение его имени в список иноагентов

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иноагентом) отреагировал на внесение своего имени в список иноагентов, назвав происходящее «хайпом». Об этом он написал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Популярность 2023, прости, Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого "хайпа" не заказывал», — написал музыкант, комментируя свой новый статус.

Он также напомнил, что дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС), возбужденное в отношении него, было прекращено несколько дней назад.

Ранее стало известно, что Минюст России включил лидера группы «Ногу свело!» в реестр иноагентов. Отмечается, что Покровский открыто выступал в поддержку Украины и принимал участие в сборе средств в ее поддержку, а также взаимодействовал с иностранными структурами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
В МИД России обвинили Париж в спекуляции из-за резолюции о голодоморе
Российские артиллеристы уничтожили РЛС из США под Херсоном
Сын бывшего канцлера Германии выступил с идеей мирной инициативы по Украине
В РПЦ отреагировали на уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры
Сергей Лазарев высказался о вероятности отъезда из России
Лидер группы «Ногу свело!» Покровский отреагировал на статус иноагента
В Москве стартовал сезон летних веранд
В России за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19
В МОК осудили решение Украины запретить атлетам соревноваться с россиянами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.