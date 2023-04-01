Лидер группы «Ногу свело!» Покровский отреагировал на статус иноагента

Лидер группы «Ногу свело!» Покровский назвал хайпом внесение его имени в список иноагентов

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иноагентом) отреагировал на внесение своего имени в список иноагентов, назвав происходящее «хайпом». Об этом он написал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Популярность 2023, прости, Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого "хайпа" не заказывал», — написал музыкант, комментируя свой новый статус.

Он также напомнил, что дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС), возбужденное в отношении него, было прекращено несколько дней назад.

Ранее стало известно, что Минюст России включил лидера группы «Ногу свело!» в реестр иноагентов. Отмечается, что Покровский открыто выступал в поддержку Украины и принимал участие в сборе средств в ее поддержку, а также взаимодействовал с иностранными структурами.