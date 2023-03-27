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11:18, 27 марта 2023Культура

Дело лидера группы «Ногу свело!» Покровского о дискредитации ВС РФ прекращено

Дело лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского о дискредитации ВС РФ прекращено

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Дело лидера музыкальной группы «Ногу свело!» Максима Покровского о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России прекращено. Об этом сообщает РИА Новости

По данным издания, Хорошевский суд Москвы прекратил производство по протоколу из-за истечения сроков давности. Ранее артисту грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей из-за публичных выступлений против специальной военной операции России на Украине. Сам музыкант последние несколько лет проживает в США.

В марте также сообщалось, что Максима Покровского начали разыскивать за долги в России. Общая сумма задолженности музыканта составляет 139 тысяч рублей — она связана с коммунальными платежами за принадлежащую ему квартиру на северо-западе Москвы.

В декабре прошлого года Верховный суд Башкирии отклонил жалобу лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на решение о назначении ему штрафа по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Музыкант прокомментировал решение суда.

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Анастасия Астахова
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