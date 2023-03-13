На лидера группы «Ногу свело!» составили протокол о дискредитации армии

На лидера «Ногу свело!» Максима Покровского составили протокол о дискредитации армии

На музыканта и лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского составили протокол о дискредитации Российской армии. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Административное дело будет рассмотрено в Хорошевском районном суде столицы. Заседание назначено на 27 марта. Артисту вменяется совершение правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России») КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Покровский ранее выступал против специальной военной операции России на Украине. Последние годы лидер «Ногу свело!» живет в США.

В марте также сообщалось, что Максима Покровского, переехавшего в США, начали разыскивать за долги в России. Общая сумма задолженности музыканта составляет 139 тысяч рублей — она связана с коммунальными платежами за принадлежащую ему квартиру на северо-западе Москвы.