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14:02, 3 марта 2023Культура

Уехавшего в США лидера «Ногу свело» начали разыскивать за долги

Уехавшего в США лидера группы «Ногу свело» Покровского начали разыскивать за долги

Фото: Razhden Gamezardashvili / Russian Look / Globallookpress.com

Российского музыканта и лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского, переехавшего в США, начали разыскивать в России за долги. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, общая сумма задолженности музыканта составляет 139 тысяч рублей и связана с коммунальными платежами за принадлежащую ему квартиру, расположенную на северо-западе Москвы.

В середине февраля управляющая компания выиграла суд у Покровского, который недоплатил по коммуналке 87 тысяч рублей; исполнительное производство возбудили судебные приставы. Кроме того, по налогам, исполнительским сборам и другим платежам музыкант должен еще 52 тысячи рублей, говорится в публикации.

Сообщается, что сейчас Покровский с семьей проживает в таунхаусе, расположенным в Нью-Йорке. Недвижимость в США музыкант приобрел в ипотеку, по которой должен выплатить еще 539 тысяч долларов (около 41 миллиона рублей).

Ранее стало известно о долгах уехавшего из России актера театра и кино Артура Смольянинова (признан в России иноагентом).

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Анастасия Астахова
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