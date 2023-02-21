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19:31, 21 февраля 2023Культура

Стало известно о долгах уехавшего из России актера Смольянинова

KP.RU: уехавший из России актер Смольянинов задолжал налоговой почти 100 тысяч рублей
Артур Смольянинов

Артур Смольянинов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Стало известно о долгах российского актера театра и кино Артура Смольянинова (признан в России иноагентом). Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, артист, покинувший Россию, должен налоговой почти 100 тысяч рублей (92,4 тысячи рублей).

«Несмотря на свою позицию, актер должен исполнять гражданские обязательства и законодательство Российской Федерации. Тем более, что эти финансовые обязательства возникли, когда в его жизни все было замечательно — он получал доходы в России, владел здесь имуществом», — рассказал звездный адвокат Андрей Алекшин. Он добавил, что в случае неуплаты Смольянинову могут грозить начисление пени и блокировка счетов.

8 января бежавший на Украину актер Артур Смольянинов заявил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. Минюст России включил актера в реестр иноагентов.

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Анастасия Астахова
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