Путешествующий по миру тревел-блогер назвал страну с самым вкусным кофе

Ирландский тревел-блогер Тим назвал Вьетнам страной с самым вкусным кофе

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, назвал страну с самым вкусным кофе — по его мнению, это Вьетнам. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что вьетнамский кофе Cà phê sữa đá готовится через фин-фильтр — маленький металлический пресс, который ставится прямо на стакан. Снизу кладут слой сгущенного молока, а сверху — лед. «Первый глоток — это удар. Горький кофе, сладкая сгущенка, холод. Три вкуса одновременно, которые не должны работать вместе — и работают идеально», — поразился Тим.

Он пояснил, что в этой стране Азии выращивают робусту — сорт, который считается «низшим» среди кофейных снобов. Он более горький и грубый, чем арабика.

«Но именно эта грубость — при правильном обжаривании и правильном приготовлении — дает вкус, который я не забуду никогда», — признался автор.

Ранее российский тревел-блогер объяснил популярность Вьетнама словами «дешевле Турции, колоритнее Таиланда». По его словам, эта страна остается «островком ценовой стабильности».

