Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 5 августа 2026Путешествия

Путешествующий по миру тревел-блогер назвал страну с самым вкусным кофе

Ирландский тревел-блогер Тим назвал Вьетнам страной с самым вкусным кофе
Алина Черненко

Фото: Yen Duong / Reuters

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, назвал страну с самым вкусным кофе — по его мнению, это Вьетнам. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что вьетнамский кофе Cà phê sữa đá готовится через фин-фильтр — маленький металлический пресс, который ставится прямо на стакан. Снизу кладут слой сгущенного молока, а сверху — лед. «Первый глоток — это удар. Горький кофе, сладкая сгущенка, холод. Три вкуса одновременно, которые не должны работать вместе — и работают идеально», — поразился Тим.

Материалы по теме:
«Это было жутко и неприятно». Вьетнам — одно из главных мест отдыха россиян. Чем он может разочаровать?
«Это было жутко и неприятно». Вьетнам — одно из главных мест отдыха россиян. Чем он может разочаровать?
19 июня 2026
Как Таиланд, только дешевле. C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
Как Таиланд, только дешевле.C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
29 декабря 2023

Он пояснил, что в этой стране Азии выращивают робусту — сорт, который считается «низшим» среди кофейных снобов. Он более горький и грубый, чем арабика.

«Но именно эта грубость — при правильном обжаривании и правильном приготовлении — дает вкус, который я не забуду никогда», — признался автор.

Ранее российский тревел-блогер объяснил популярность Вьетнама словами «дешевле Турции, колоритнее Таиланда». По его словам, эта страна остается «островком ценовой стабильности».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дрон ВСУ упал на сортировочный центр в Тульской области, начался пожар. Что известно на данный момент?
    Инвестор из «Игры на понижение» предрек новый обвал американского рынка
    Зеленскому сообщили плохие новости о Patriot
    Власти фразой «не обошлось без последствий» описали итоги налета ВСУ на регион России
    В Android нашли скрытые гигабайты «мусора»
    Путешествующий по миру тревел-блогер назвал страну с самым вкусным кофе
    В Госдуме предупредили о резком росте мошеннических атак на детей в период летних каникул
    Загадочное фото из туалета рассмешило пользователей сети
    Виновника пожара на АЗС установили и начали его поиск в российском регионе
    В США новорожденных мальчиков неожиданно стали называть русским именем
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok