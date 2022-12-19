Суд утвердил решение о назначении штрафа лидеру ДДТ Шевчуку

Суд утвердил решение о назначении штрафа лидеру ДДТ Юрию Шевчуку

Верховный суд Башкирии отклонил жалобу лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на решение о назначении ему штрафа по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд утвердил свое решение о признании музыканта виновным. Ранее Шевчуку был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Административный протокол на фронтмена ДДТ был составлен после концерта группы в Уфе 18 мая. Со сцены Шевчук раскритиковал спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант.