Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:56, 19 декабря 2022Культура

Суд утвердил решение о назначении штрафа лидеру ДДТ Шевчуку

Суд утвердил решение о назначении штрафа лидеру ДДТ Юрию Шевчуку

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Верховный суд Башкирии отклонил жалобу лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на решение о назначении ему штрафа по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд утвердил свое решение о признании музыканта виновным. Ранее Шевчуку был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Административный протокол на фронтмена ДДТ был составлен после концерта группы в Уфе 18 мая. Со сцены Шевчук раскритиковал спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
В МИД оценили запрет на полеты ряда российских самолетов над Иорданией
Актриса из «Счастливы вместе» рассказала о тяжелых социальных последствиях комы
Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске
Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в России
Назван способ отличить настоящий магазин от мошеннического
ВСУ атаковали российское село в приграничном регионе
Россияне раскрыли самые желанные новогодние подарки
Назван возможный пик курса евро
Рэпер Баста закрыл чайный магазин в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.