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Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Лидера ДДТ Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд Уфы назначил музыканту штраф в размере 50 тысяч рублей. Самого артиста на заседании не было.

Административный протокол на Шевчука составили после концерта в Уфе. Во время своего выступления фронтмен группы раскритиковал военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены.

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Дениза Мацаева
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