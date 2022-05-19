На солиста ДДТ составили протокол после концерта в Уфе

На солиста рок-группы ДДТ Юрия Шевчука составили протокол после концерта в Уфе

На 65-летнего солиста рок-группы ДДТ Юрия Шевчука составили административный протокол после концерта в Уфе. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Во время своего выступления фронтмен группы раскритиковал специальную военную операцию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены.

После окончания концерта к Шевчуку за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу. «В течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях», — сообщил продюсер ДДТ Радмир Усаев.

Отмечается, что солиста рок-группы хотели задержать, однако ограничились составлением протокола по части 1 статьи 20.3.3 КоАП. Шевчуку предстоит выплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что группа «Би-2» внезапно отменила свой концерт в Омске. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник утверждал, что коллектив не захотел выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому его попытались завесить черным полотном.

Позже представители музыкального коллектива объяснили отмену концерта проблемами с установкой необходимых декораций.