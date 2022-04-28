Группа «Би-2» отказалась выступать в Омске из-за баннера с буквой Z

Российская рок-группа «Би-2» внезапно отменила концерт в Омске. Об этом участники коллектива сообщили на своей странице во «ВКонтакте».

«В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление, однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить», — говорится в посте.

Как сообщает Om1.ru, участники «Би-2» отказались выступать из-за баннера с буквой Z. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что коллектив не захотел выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому организаторы концерта попытались завесить его черным полотном.

«Сделали это тайно, ночью, ни с кем не согласовывая. Весь день у нас прошел в переговорах, но организаторы отказались идти навстречу. В итоге нам пришлось самостоятельно снимать эту черную ткань с баннера, после чего артисты выступать перед омичами отказались», — сказал Колесник.

Музыканты пообещали, что вернут деньги за билеты. Они также отметили, что это событие может быть использовано для продолжения информационной атаки на группу.