Лидер ДДТ Шевчук прокомментировал решение суда по делу о дискредитации ВС России

Лидер ДДТ Юрий Шевчук признался, что не следил за судом по делу о дискредитации ВС России

Лидер ДДТ Юрий Шевчук прокомментировал решение Верховного суда Башкирии, который отклонил его жалобу по делу о дискредитации российской армии. Его слова передает «Газета.Ru».

Музыкант признался, что не следил за судебным процессом. «Не знаю, мне сейчас не до них. Песни пишу. Добра и Мира!» — заявил Шевчук.

Ранее 19 декабря суд отказался удовлетворять апелляцию исполнителя по делу о дискредитации Вооруженных сил России и оставил штраф в размере 50 тысяч рублей в силе.

Шевчука признали виновным в середине августа. Административный протокол на фронтмена ДДТ был составлен после концерта группы в Уфе 18 мая. Со сцены Шевчук раскритиковал спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант.