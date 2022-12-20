Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:28, 20 декабря 2022Культура

Лидер ДДТ Шевчук прокомментировал решение суда по делу о дискредитации ВС России

Лидер ДДТ Юрий Шевчук признался, что не следил за судом по делу о дискредитации ВС России

Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Globallookpress.com

Лидер ДДТ Юрий Шевчук прокомментировал решение Верховного суда Башкирии, который отклонил его жалобу по делу о дискредитации российской армии. Его слова передает «Газета.Ru».

Музыкант признался, что не следил за судебным процессом. «Не знаю, мне сейчас не до них. Песни пишу. Добра и Мира!» — заявил Шевчук.

Ранее 19 декабря суд отказался удовлетворять апелляцию исполнителя по делу о дискредитации Вооруженных сил России и оставил штраф в размере 50 тысяч рублей в силе.

Шевчука признали виновным в середине августа. Административный протокол на фронтмена ДДТ был составлен после концерта группы в Уфе 18 мая. Со сцены Шевчук раскритиковал спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Глава Чувашии раскрыл подробности взрыва на газопроводе
На Украине возбудили дело о взрыве подарка коменданту полиции Польши
Украинец ответил за подаренный польской полиции гранатомет
В российском городе продадут «дом Уизли»
Названы самые пьющие регионы России
Модель пожертвовала печень больному племяннику и изменилась до неузнаваемости
Аргентинский фанат погиб во время празднования победы сборной на ЧМ
Главком ВСУ назвал причину роста потерь среди личного состава
Певица Наргиз впервые рассказала о депортации из России
Названы способы получения мошенниками информации о балансе на счету жертв
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.