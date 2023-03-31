Минюст включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!» Покровского

Минюст включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского

Минюст России включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!», музыканта Максима Покровского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«М.С. Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны — Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины», — отмечается в сообщении министерства.