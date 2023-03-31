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21:12, 31 марта 2023Россия

Минюст включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!» Покровского

Минюст включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского
Максим Покровский

Максим Покровский. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Минюст России включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!», музыканта Максима Покровского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«М.С. Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны — Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины», — отмечается в сообщении министерства.

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Марина Совина
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