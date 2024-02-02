Верка Сердючка обвинила российские власти в запрете на въезд в ОАЭ

Артист Андрей Данилко обвинил российские власти в запрете на въезд в ОАЭ

Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, обвинил власти Российской Федерации в запрете на въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал RT.

«Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов — это делается по указанию российской верхушки», — отметил исполнитель, назвав случившееся «личной местью».

В январе шоумен и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Андрей Данилко получили солидные штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае. Отмечалось, что певец помимо штрафа получил запрет на въезд в ОАЭ.

Ранее вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) усмотрел «русский след» в задержании коллектива в Таиланде.