Вокалист «Би-2» усмотрел «русский след» в задержании группы в Таиланде

Лева из «Би-2» заявил, что задержание группы в Таиланде было продумано заранее

Вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) усмотрел «русский след» в задержании коллектива в Таиланде. Его слова приводит Пятый канал.

«Нам всем говорили, что это — "русский след". Я понимаю, что эта операция была продумана заранее, к сожалению, нашли "слабое звено", которое не от нас зависело. Может, этого можно было бы избежать», — заявил музыкант.

Он также назвал себя гражданином мира и признался, что гордится своим израильским паспортом, а в РФ приезжать не планирует: «Я в России жить больше не буду, нет. Я живу сегодняшним и строю планы только творческие. Мне то, что сейчас происходит в России, мне абсолютно неинтересно».

Ранее стало известно, что музыканты «Би-2» отказались от общения с российскими консулами в Таиланде. Все участники группы из Таиланда направились в Израиль. Они были задержаны 24 января сразу после выступления на Пхукете. Причиной ареста стало отсутствие разрешения на выступление.