МИД: музыканты «Би-2» отказались от общения с российскими консулами в Таиланде

Музыканты «Би-2» отказались от общения с российскими консулами в Таиланде, рассказали в МИД России. Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что российское представительство в королевество действовало в соответствии с регламентом, но музыканты отказались от контактов. «Зато, по их собственному признанию, музыканты приветствовали содействие со стороны госдепартамента США, американских сенаторов, немецких, польских, литовских дипломатов и других лиц», — говорится в сообщении.