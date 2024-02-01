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21:21, 1 февраля 2024Культура

Российских журналистов отказались пускать на пресс-конференцию «Би-2» в Израиле

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию «Би-2» в Тель-Авиве

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Представителей российской прессы, аккредитованных в Израиле, отказались пускать на пресс-конференцию группы «Би-2», прошедшую в Тель-Авиве после депортации ее участников из Таиланда. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российские журналисты были официально приглашены на мероприятие, организованное израильским министерством иностранных дел, однако представитель «Би-2» Игорь Рубинштейн заявил, что их не пустят и отпустил ряд оскорблений.

По словам корреспондента агентства, его практически силой попытались вывести из лобби отеля, в котором проходила пресс-конференция. Кроме того, менеджер группы вызвал охрану. При этом музыканты, находившееся в лобби, игнорировали российских журналистов.

Ранее стало известно, что все участники «Би-2» покинули Таиланд и направились в Израиль. Они были задержаны 24 января сразу после выступления на Пхукете. Причиной ареста стало отсутствие разрешения на выступление.

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      Марина Совина
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