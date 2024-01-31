Всех участников группы «Би-2» депортировали в Израиль

Представители «Би-2»: все музыканты покинули Таиланд и направляются в Израиль

Все участники группы «Би-2» покинули Таиланд и направляются в Израиль, об этом представители коллектива рассказали в Telegram-канале.

«Все музыканты группы "Би-2" благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. Подробности завтра», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Израиль смог улететь вокалист «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Накануне, 30 января, в консульском отделе посольства РФ в Таиланде рассказали, что трое музыкантов «Би-2» будут депортированы из Таиланда только в Россию.

Туристическая полиция задержала участников группы 24 января сразу после выступления на Пхукете. До этого коллектив дал концерт в Паттайе. Причиной ареста стало проведение выступлений без разрешения.