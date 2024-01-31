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12:29, 31 января 2024Культура

МИД Израиля подтвердил прибытие Левы из «Би-2»

МИД Израиль подтвердил информацию о прилете Левы из «Би-2» в страну

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Представитель МИД Израиля Лиор Хайят подтвердил информацию о том, что один из вокалистов рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом России в реестр иноагентов) прибыл в страну после задержания в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да. Гражданин Израиля уже находится в стране», — отметил Хайят.

Накануне сообщалось, что Лева находится в аэропорту Бангкока и планирует вылет в Израиль. «Остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме», — рассказали представители группы.

Ранее в консульском отделе посольства РФ в Таиланде заявили, что трое музыкантов «Би-2» будут депортированы из Таиланда только в Россию.

Туристическая полиция задержала участников группы 24 января сразу после выступления, состоявшегося на Пхукете. До этого коллектив дал концерт в Паттайе. Причиной ареста стало проведение выступлений без разрешения.

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      Анастасия Астахова
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