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14:55, 30 января 2024Культура

Трое участников «Би-2» будут депортированы только в Россию

Трое участников группы «Би-2» будут депортированы из Таиланда только в Россию

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Трое участников рок-группы «Би-2» будут депортированы из Таиланда, где коллектив был задержан из-за проведения концертов без соответствующего разрешения, только в Россию. Об этом рассказали в консульском отделе посольства России в Таиланде, передает ТАСС.

Отмечается, что дата их депортации в РФ пока что не согласована.

«Как нам сообщили в центре временного содержания, билетов ни у кого нет. Дата депортации еще не согласована, потому что завтра будет совещание [иммиграционной] полиции. И на нем решат вопрос депортации и назначат уже какую-то дату, после чего можно будет купить билеты за свой счет, если будет такая возможность», — отметили в консульстве.

Ранее сообщалось, что музыканты не смогут депортироваться в Израиль, так как МИД государства принял решение отказать артистам во въезде, несмотря на наличие израильских паспортов.

До этого депутат Государственной Думы Андрей Луговой заявил о том, что участникам группы грозит тюрьма в случае, если их депортируют из Таиланда в Россию.

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      Анастасия Астахова
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