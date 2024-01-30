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12:04, 30 января 2024Культура

В Госдуме участникам «Би-2» пригрозили тюрьмой в случае возвращении в Россию

Депутат Луговой: группу «Би-2» можно охарактеризовать только как «подонки»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Депутат Государственной Думы Андрей Луговой заявил о том, что участникам рок-группы «Би-2» грозит тюрьма в случае, если их депортируют из Таиланда в Россию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Безусловно, мы ждем их здесь с распростертыми объятиями: если их сюда экстрадируют, то мы обязательно их соответствующим образом примем — и в прямом, и в переносном смысле. Я прекрасно вижу и знаю, что группу "Би-2" во время специальной военной операции, к моему глубокому разочарованию, можно охарактеризовать только как "подонки"», — написал политик.

Он добавил, что, если в действиях артистов есть состав преступления, это определят прокуратура, Следственный комитет, МВД или ФСБ, а также призвал музыкантов рассчитывать на пребывание в тюрьме.

«Ребята пусть готовятся: скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников. Лично я бы с огромным удовольствием на это посмотрел», — резюмировал Луговой.

Ранее стало известно, что четырех из семи участников рок-группы «Би-2», задержанных в Таиланде 24 января за проведение концертов без разрешения, депортируют в Израиль, поскольку у них есть израильские паспорта.

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      Анастасия Астахова
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