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05:22, 30 января 2024Культура

Стало известно место депортации участников группы «Би-2»

Ynet: четырех участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда в Израиль

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Четырех из семи участников рок-группы «Би-2», задержанных в Таиланде 24 января, депортируют в Израиль, поскольку у них есть израильские паспорта. Об этом cообщило израильский портал Ynet.

Как стало известно изданию, такое решение было принято властями Таиланда после вмешательства Министерства иностранных дел и посольства Израиля. Отмечается, что израильские МИД и диппредставительство выразили опасения в безопасности музыкантов в случае их экстрадиции в Россию. Они отправятся в Израиль во вторник, 30 января.

В том числе в Израиль будет отправлен солист музыкального коллектива Лева (Егор Бортник, признан иноагентом). Уточняется, что он единственный въехал в страну по израильскому паспорту, в то время как остальные — по российскому. Кроме того, один участник группы с австралийским гражданством будет депортирован в Австралию. Место депортации остальных двух музыкантов не называется. Однако, отмечает издание, скорее всего «никого не депортируют в Россию».

Ранее участники общественного движения «Ветераны России» заявили, что обратятся в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием возбудить в отношении членов группы «Би-2» уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности»), если музыканты вернутся в Россию.

Участников «Би-2» задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу 24 января. Суд в Таиланде обязал музыкантов выплатить штрафы — по 84 доллара (около 7,5 тысячи рублей). По словам представителей музыкантов, был выплачен.

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