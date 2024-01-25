Участников группы «Би-2» задержала полиция в Таиланде. Что грозит музыкантам?

Группа «Би-2» задержана в Таиланде за несколько нелегальных концертов в стране

Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу. Об этом сообщили в туристической полиции страны.

Участники коллектива успели дать два концерта в стране. Артисты были задержаны туристической полицией сразу после своего второго выступления, которое состоялось на Пхукете, в клубе Illuzion. До этого коллектив дал концерт в Паттайе. Причиной ареста стало отсутствие специального разрешения на проведение двух концертов.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета — прим. «Ленты.ру») задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2"», — рассказали представители туристической полиции.

Что грозит музыкантам за выступления без разрешения?

Изначально сообщалось, что исполнители должны будут заплатить штраф, размер которого определит суд. Планировалось, что заседание состоится в пятницу, 26 января. Позже появилась информация, что артистам грозит депортация из страны, внесение в черный список Таиланда, а также штраф в размере 50 тысяч тайских батов (примерно 124 тысячи рублей).

Приговор вступит в силу в случае, если в паспортах музыкантов все-таки не обнаружат специального разрешения на проведение двух концертов.

Представители и участники группы пока не комментируют произошедшее в Таиланде.

Гонорар «Би-2» за рубежом составляет 9,8 миллиона рублей за часовое выступление

В декабре стали известны размер гонорара за часовое выступление и райдер группы «Би-2», участники которой покинули Россию. Отмечалось, что члены коллектива готовы дать часовой концерт на нейтральной территории за пределами РФ за 100 тысяч евро (примерно 9,8 миллиона рублей).

Из райдера музыкантов также следует, что аванс в размере 50 процентов от стоимости гонорара заказчикам следует отправить сразу, на иностранный счет артистов.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Би-2» просили проверить на факт государственной измены

С начала проведения специальной военной операции на Украине участники группы покинули Россию и переехали в Израиль, а также выступили с критикой в адрес российских властей.

В ноябре прошлого года общественная организация «Зов народа» обратилась к Генпрокуратуре, Следственному комитету и Министерству культуры с просьбой проверить группу «Би-2» на факт государственной измены и признать участников коллектива спонсорами терроризма. Поводом для этого послужили высказывания вокалиста «Би-2» Егора Бортника (признан Минюстом РФ иноагентом), известного как Лева, который заявил, что группа оказывает финансовую помощь Украине в закупке техники и оружия.

Ранее участника «Би-2» обвинили в харассменте

Незадолго до задержания артистов на Пхукете россиянка, которая работала гримершей на концерте музыкальной группы «Би-2», пожаловалась на харассмент со стороны участника коллектива Шуры (Александра Умана).

Девушка опубликовала видео, на котором показала бэкстейдж с выступления. На кадрах она накладывает исполнителю грим, а позже просит автограф — Шура расписывается на бейджике визажиста и делает ей комплименты. Позже он шепчет ей что-то на ухо. В комментариях к видео предположили, что музыкант предложил девушке уединиться после концерта, на что автор ролика ответила утвердительно.