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16:00, 24 января 2024Культура

Гримерша пожаловалась на харассмент со стороны Шуры из «Би-2»

Гримерша пожаловалась на харассмент со стороны Шуры из группы «Би-2»
Александр Уман

Александр Уман. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Россиянка, которая работала гримершей на концерте музыкальной группы «Би-2», пожаловалась на харассмент со стороны участника коллектива Шуры (Александра Умана). Об этом она сообщила в своих социальных сетях, передает Telegram-канал «Неопра, блин!».

Девушка опубликовала видео, на котором показала бэкстейдж с выступления. На кадрах она накладывает исполнителю грим, а позже просит автограф — Шура расписывается на бейджике визажиста и делает ей комплименты. Позже он шепчет ей что-то на ухо. В комментариях к видео предположили, что музыкант предложил девушке уединиться после концерта, на что автор ролика ответила утвердительно.

Ранее стали известны размер гонорара за часовое выступление и райдер группы «Би-2», участники которой покинули Россию. Отмечалось, что члены коллектива готовы дать часовой концерт на нейтральной территории за пределами РФ за 100 тысяч евро (примерно 9,8 миллиона рублей).

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      Анастасия Астахова
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