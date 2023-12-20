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16:53, 20 декабря 2023Культура

Раскрыты размер гонорара и райдер группы «Би-2»

Стоимость часового выступления «Би-2» за границей составляет почти 10 млн рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Раскрыты размер гонорара за часовое выступление и райдер группы «Би-2», участники которой покинули Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Отмечается, что члены коллектива готовы дать часовой концерт на нейтральной территории за пределами РФ за 100 тысяч евро (примерно 9,8 миллиона рублей). В распоряжение издания также попал райдер участников группы. Из документа следует, что аванс в размере 50 процентов от стоимости гонорара заказчикам следует отправить сразу, на иностранный счет музыкантов.

Помимо этого, фронтменам коллектива и еще двум членам команды нужно оплатить перелет в бизнес-классе, а остальным 12 людям — перелет в экономе. Примечательно, что члены команды группы вылетают из разных стран — кто-то живет в Испании, а кто-то в Дубае.

В аэропорту обслуживание должно производиться только в VIP-зале, а встречать солистов в городе проведения мероприятия необходимо на Mercedes-Benz S-класса не старше трех лет, в котором можно курить. Отель, в котором музыканты проживают, должен быть пятизвездочным и вмещать в себя бассейн и спортивный зал. В гримерках исполнителей должно быть по два охранника.

У одного из основателей «Би-2» Левы в двухкомнатном люксе должны лежать конфеты «Белочка» и «Пьяная вишня» с ликером, молоко и сироп агавы, а у его коллеги Шуры — шпинат, сельдерей и кудрявый кейл.

По данным издания, сейчас музыканты дают небольшие концерты в Таиланде, Турции, Польше, Литве и Латвии. Ближайшее выступление коллектива состоится только 20 января 2024 года.

Ранее общественники обратились к Генпрокуратуре, Следственному комитету и Министерству культуры с просьбой проверить группу «Би-2» на факт государственной измены и признать участников коллектива спонсорами терроризма.

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      Анастасия Астахова
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