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19:11, 17 ноября 2023Культура

Общественники попросили проверить «Би-2» на факт государственной измены

«Би-2» призвали проверить на факт госизмены и признать спонсором терроризма

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Общественная организация «Зов народа» обратилась к Генпрокуратуре, Следственному комитету и Министерству культуры с просьбой проверить группу «Би-2» на факт государственной измены и признать участников коллектива спонсорами терроризма. Свое обращение движение опубликовало в сообществе во «ВКонтакте».

Помимо этого, участники движения призвали арестовать имущество музыкантов на территории РФ, а также запретить трансляцию их творчества на радио и других отечественных платформах.

«Общественным движением "Зов народа" обнаружен факт финансирования террористической деятельности и признаков государственной измены со стороны группы "Би-2", которая ранее имела большую популярность на территории Российской Федерации и, к сожалению, продолжает зарабатывать на территории нашей страны», — говорится в обращении сообщества.

Поводом для призыва признать коллектив спонсором терроризма послужили высказывания вокалиста «Би-2» Егора Бортника, известного как Лева, который заявил, что группа оказывает финансовую помощь Украине в закупке техники и оружия.

Ранее стала известна причина смерти экс-участника группы «Би-2» Виктора Плявина.

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      Анастасия Астахова
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