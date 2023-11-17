Общественники попросили проверить «Би-2» на факт государственной измены

«Би-2» призвали проверить на факт госизмены и признать спонсором терроризма

Общественная организация «Зов народа» обратилась к Генпрокуратуре, Следственному комитету и Министерству культуры с просьбой проверить группу «Би-2» на факт государственной измены и признать участников коллектива спонсорами терроризма. Свое обращение движение опубликовало в сообществе во «ВКонтакте».

Помимо этого, участники движения призвали арестовать имущество музыкантов на территории РФ, а также запретить трансляцию их творчества на радио и других отечественных платформах.

«Общественным движением "Зов народа" обнаружен факт финансирования террористической деятельности и признаков государственной измены со стороны группы "Би-2", которая ранее имела большую популярность на территории Российской Федерации и, к сожалению, продолжает зарабатывать на территории нашей страны», — говорится в обращении сообщества.

Поводом для призыва признать коллектив спонсором терроризма послужили высказывания вокалиста «Би-2» Егора Бортника, известного как Лева, который заявил, что группа оказывает финансовую помощь Украине в закупке техники и оружия.

Ранее стала известна причина смерти экс-участника группы «Би-2» Виктора Плявина.