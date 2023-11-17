Раскрыта причина смерти экс-участника группы «Би-2» Плявина

Экс-участник группы «Би-2» Виктор Плявин скончался из-за проблем с сердцем

Раскрыта причина смерти экс-участника групп «Би-2» и «Дюны» Виктора Плявина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным телеканала, 64-летний клавишник скончался из-за проблем с сердцем. «Он умер от сердечной недостаточности и проблем с кровоснабжением органа», — отметил источник.

Похороны музыканта состоятся 19 ноября на Ястребковском кладбище.

Ранее сообщалось, что Плявин боролся с онкологическим заболеванием, а в последнее время, по словам знакомых, начал часто выпивать. В течение трех месяцев до смерти артист трижды вызывал скорую на дом из-за плохого самочувствия.

15 ноября экс-участника группы «Би-2» обнаружили мертвым в его съемной квартире, расположенной на Фестивальной улице в Москве. По некоторым данным, тело артиста пролежало в квартире около трех дней.