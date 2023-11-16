Умер экс-участник групп «Би-2» и «Дюна». Что произошло с музыкантом?
Ушел из жизни 64-летний экс-участник групп «Би-2» и «Дюна» Николай Плявин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Мужчина был найден в съемной квартире на Фестивальной улице в Москве. Предварительно, инцидент не носит криминальный характер. При этом StarHit утверждает, что музыкант весь был в крови.
По некоторым данным, тело артиста пролежало в квартире около трех суток. Известно, что Плявин боролся с онкологическим заболеванием, а в последнее время, по словам знакомых, начал часто выпивать. Тело артиста направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Последние три месяца Плявин жаловался на головокружения
Тело музыканта обнаружил его сын, который не смог дозвониться до отца. В последний раз родственник общался с погибшим за пять дней до трагедии, 10 ноября.
Последний месяц Николай чувствовал себя плохо, ему три раза вызывали скорую. Жаловался на головокружения, иногда не мог сам налить себе воды
В окружении музыканта добавили, что за последние три месяца Плявину трижды вызывали скорую помощь. В начале ноября ему стало настолько плохо, что он не смог открыть дверь врачам. Медики дождались приезда сына артиста, после чего госпитализировали экс-клавишника «Би-2». В больнице Плявин провел все праздники и вернулся домой.
Николай Плявин состоял в группе «Би-2» с 1999 по 2006 год
Музыкант являлся участником коллектива «Би-2» на протяжении семи лет — с 1999 по 2006 год. С 2002 по 2006-й в группе также состоял брат музыканта Александр Плявин. Бас-гитарист умер в 2014 году от рака.
С глубоким сожалением мы узнали о смерти нашего друга и бывшего коллеги, Александра Плявина, игравшего в группе "Би-2" на бас-гитаре с 2002 по 2006 год. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра. Трудно поверить, что его больше нет…
Братья Плявины участвовали в записи самых известных песен «Би-2»
Николай и Александр Плявины принимали участие в записи таких альбомов коллектива, как «Мяу кисс ми» (2001) и Иnoмарки (2004). В пластинки вошли композиции «Моя любовь», «Мой рок-н-ролл», «Зажигать», «Последний герой», «Скользкие улицы» и другие хиты группы.
Помимо этого, Николай Плявин сотрудничал с группой «Дюна» и другими известными российскими коллективами.