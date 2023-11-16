Умер экс-участник групп «Би-2» и «Дюна». Что произошло с музыкантом?

Ушел из жизни экс-участник групп «Би-2» и «Дюна» Николай Плявин

Ушел из жизни 64-летний экс-участник групп «Би-2» и «Дюна» Николай Плявин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Мужчина был найден в съемной квартире на Фестивальной улице в Москве. Предварительно, инцидент не носит криминальный характер. При этом StarHit утверждает, что музыкант весь был в крови.

По некоторым данным, тело артиста пролежало в квартире около трех суток. Известно, что Плявин боролся с онкологическим заболеванием, а в последнее время, по словам знакомых, начал часто выпивать. Тело артиста направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Последние три месяца Плявин жаловался на головокружения

Тело музыканта обнаружил его сын, который не смог дозвониться до отца. В последний раз родственник общался с погибшим за пять дней до трагедии, 10 ноября.

Последний месяц Николай чувствовал себя плохо, ему три раза вызывали скорую. Жаловался на головокружения, иногда не мог сам налить себе воды источник из окружения Николая Плявина

В окружении музыканта добавили, что за последние три месяца Плявину трижды вызывали скорую помощь. В начале ноября ему стало настолько плохо, что он не смог открыть дверь врачам. Медики дождались приезда сына артиста, после чего госпитализировали экс-клавишника «Би-2». В больнице Плявин провел все праздники и вернулся домой.

Николай Плявин состоял в группе «Би-2» с 1999 по 2006 год

Музыкант являлся участником коллектива «Би-2» на протяжении семи лет — с 1999 по 2006 год. С 2002 по 2006-й в группе также состоял брат музыканта Александр Плявин. Бас-гитарист умер в 2014 году от рака.

С глубоким сожалением мы узнали о смерти нашего друга и бывшего коллеги, Александра Плявина, игравшего в группе "Би-2" на бас-гитаре с 2002 по 2006 год. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра. Трудно поверить, что его больше нет… музыканты «Би-2» Реакция на смерть брата Плявина

Братья Плявины участвовали в записи самых известных песен «Би-2»

Николай и Александр Плявины принимали участие в записи таких альбомов коллектива, как «Мяу кисс ми» (2001) и Иnoмарки (2004). В пластинки вошли композиции «Моя любовь», «Мой рок-н-ролл», «Зажигать», «Последний герой», «Скользкие улицы» и другие хиты группы.

Помимо этого, Николай Плявин сотрудничал с группой «Дюна» и другими известными российскими коллективами.

