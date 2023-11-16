Ушел из жизни экс-участник групп «Би-2» и «Дюна»

Умер экс-участник групп «Би-2» и «Дюна» Николай Плявин

Ушел из жизни бывший клавишник и ударник группы «Би-2» и «Дюна» Николай Плявин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Мужчина был найден без признаков жизни на съемной квартире в Москве. Предварительно, инцидент не носит криминальный характер. При этом StarHit утверждает, что музыкант весь был в крови. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Плявин находился в составе «Би-2» с 1999 по 2006 годы.

26 мая Минюст России признал иностранным агентом солиста российской рок‐группы «Би‐2» Егора (Игоря) Бортника, известного как Лева. Согласно сообщению ведомства, музыкант выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов государственной власти. Ранее Лева исключил свое возвращение в Россию.