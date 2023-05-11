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19:36, 11 мая 2023Культура

Солист рок-группы «Би-2» Лева исключил свое возвращение в Россию

Фронтмен российской рок-группы «Би-2» Лева заявил, что не вернется в Россию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Солист российской рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник) исключил свое возвращение в Россию. Соответствующий комментарий под одним из постов он оставил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Один из подписчиков спросил у музыканта, когда состоятся новые концерты коллектива в РФ. «Я не вернусь в Россию», — ответил фронтмен «Би-2».

В одном из других комментариев Бортник написал, что Россия «перечеркнула все свои достижения». Отмечается, что в публикации, под которой артист заявил о своем решении, стоит геолокация Израиль.

Ранее Бортник подтвердил отмену концерта «Би-2» в московских «Лужниках», который должен был состояться 10 июня. Помимо этого, в ответ на поздравление фанатки с Днем Победы исполнитель назвал россиян «животными с условными рефлексами произношения слов, но без всякой связи между собой».

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Сергей Равин
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