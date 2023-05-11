Участник группы «Би-2» подтвердил отмену концерта в «Лужниках»

Лева из «Би-2» подтвердил отмену концерта группы и заявил, что не вернется в Россию

Участник музыкальной группы «Би-2» Лева Бортник подтвердил отмену концерта группы в «Лужниках», который должен был состояться 10 июня, а также заявил, что не вернется в Россию. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Помимо этого, в ответ на поздравление поклонницы с Днем Победы музыкант назвал россиян «животными с условными рефлексами произношения слов, но без всякой связи между собой».

Ранее российские рок-группы «Би-2» и «Сплин» пропали с афиши музыкального фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack».

В апреле спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поделился мнением, что уехавшие из России артисты не смогут вернуться в страну.