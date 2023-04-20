Швыдкой заявил о неспособности уехавших артистов вернуться в Россию

Швыдкой заявил, что уехавшие из России артисты не смогут вернуться

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поделился мнением о том, что уехавшие из России артисты не смогут вернуться в страну. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

«Те, кто занимает сегодня жесткую антироссийскую позицию, я не думаю, что они смогут вернуться. С моей точки зрения, художники должны в такие периоды оставаться на родине», — поделился государственный деятель, подчеркнув, что среди покинувших Россию деятелей культуры есть те, кто просто испугался, а также те, кто выступил с высказываниями, «которые нарушали целый ряд существующих в России законов».

Швыдкой добавил, что в такой период звезды должны оставаться на родине, в особенности если речь идет об актерах, которые обязаны всегда находиться в единении с публикой, в данное время находящейся в России.

В середине апреля российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что благодаря уехавшим из России артистам в стране начала снижаться конкуренция.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Соловьев предложил лишить артистов-иноагентов возможности зарабатывать деньги на старом творчестве.