В Госдуме предложили лишить артистов-иноагентов возможности зарабатывать

В Государственной Думе предложили лишить артистов-иноагентов возможности зарабатывать

Депутат Государственной Думы Сергей Соловьев предложил лишить артистов-иноагентов возможности зарабатывать деньги на старом творчестве. Его слова приводит «Радиоточка НСН».

«На мой взгляд, несмотря на то, что артисты-иноагенты исполняли свои песни до начала СВО и многие песни не носят антироссийского содержания, было бы справедливо лишить возможности получения финансового вознаграждения за свои песни иноагентов», — заявил Соловьев.

Он отметил, что в настоящее время старые произведения артистов-иноагентов «звучат немым укором всем, кто поддерживает СВО». По словам Соловьева, ради этого стоит исключить композиции из эфира. «Должны быть новые хорошие, добрые, патриотические песни», — резюмировал депутат.

Позже в ТАСС отметили, что в Госдуме была создана рабочая группа по вопросу запрета уехавшим артистам и иноагентам получать доход в РФ. Как уточнил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, задачей рабочей группы является поиск «справедливого решения в этой крайне тонкой и деликатной сфере».

«Хотя в Госдуму поступают обращения и с достаточно радикальными предложениями от наших избирателей. Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств», — объяснил Толстой.

Ранее народный артист России Дмитрий Назаров, который вместе с супругой и коллегой Ольгой Васильевой покинул Россию, рассказал о поступающих ему предложениях финансово поддержать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Звезда сериала «Кухня» заявил, что иногда получает в соцсетях предложения пожертвовать деньги на закупку беспилотников для Украины.