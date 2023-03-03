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18:49, 3 марта 2023Культура

Покинувший Россию Дмитрий Назаров рассказал о просьбах проспонсировать ВСУ

Актер Дмитрий Назаров рассказал о поступающих ему предложениях пожертвовать деньги для ВСУ

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Народный артист России Дмитрий Назаров, который вместе с супругой и коллегой Ольгой Васильевой покинул Россию, рассказал о поступающих ему предложениях проспонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом артист сообщил в интервью юристу Марку Фейгину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), отрывок беседы приводится в Telegram-канале «МК».

Назаров заявил, что иногда получает в соцсетях предложения пожертвовать деньги на закупку беспилотников для Украины. «Я говорю: вы что, с ума сошли? Вы всерьез это у меня, у россиянина, спрашиваете?» — поделился он своей реакцией.

Актер также добавил, что нужно отдавать себе отчет в том, что на какие-то вещи он лично не может пойти.

В середине января стало известно, что худрук и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра Назарова и его супруги. Это произошло после публичных заявлений актера, выступившего против проведения спецоперации на Украине.

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Варвара Кошечкина
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