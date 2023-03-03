Покинувший Россию Дмитрий Назаров рассказал о просьбах проспонсировать ВСУ

Актер Дмитрий Назаров рассказал о поступающих ему предложениях пожертвовать деньги для ВСУ

Народный артист России Дмитрий Назаров, который вместе с супругой и коллегой Ольгой Васильевой покинул Россию, рассказал о поступающих ему предложениях проспонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом артист сообщил в интервью юристу Марку Фейгину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), отрывок беседы приводится в Telegram-канале «МК».

Назаров заявил, что иногда получает в соцсетях предложения пожертвовать деньги на закупку беспилотников для Украины. «Я говорю: вы что, с ума сошли? Вы всерьез это у меня, у россиянина, спрашиваете?» — поделился он своей реакцией.

Актер также добавил, что нужно отдавать себе отчет в том, что на какие-то вещи он лично не может пойти.

В середине января стало известно, что худрук и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра Назарова и его супруги. Это произошло после публичных заявлений актера, выступившего против проведения спецоперации на Украине.