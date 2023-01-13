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23:38, 13 января 2023Культура

Звезду сериала «Кухня» уволили из МХТ Чехова за антироссийскую позицию

Дмитрия Назарова и его супругу уволили из МХТ Чехова за антироссийскую позицию

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

Уточняется, что причиной подобного решения послужили публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине. По данным издания, до этого Хабенский обсуждал с Назаровым его позицию, однако решил уволить артиста после просмотра интервью, в котором тот критикует Россию.

Ранее сообщалось об отмене спектакля «Корень любви» с Назаровым в нижнетагильском Дворце молодежи. Это произошло на фоне призывов патриотов бойкотировать актера и отменять спектакли с его участием из-за его пацифистских высказываний.

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Варвара Кузьмина
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