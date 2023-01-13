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13:21, 13 января 2023Культура

В Тагиле отменили спектакль с Дмитрием Назаровым после призывов патриотов

В Тагиле отменили премьеру спектакля с Дмитрием Назаровым после призывов патриотов
Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В нижнетагильском Дворце молодежи отменили премьеру спектакля с участием народного артиста России Дмитрия Назарова из-за призывов патриотов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вечерние ведомости».

В объявлении упомянули, что отмена спектакля под названием «Корень любви» была связана с решением организаторов, однако известно, что с начала января в патриотических Telegram-каналах и сообществах призывали начать бойкотировать актера, а также отменять спектакли с его участием из-за его пацифистских высказываний.

Помимо этого, в сообществах содержались призывы к СК и прокуратуре проверить Назарова «на нарушение закона о дискредитации российских вооруженных сил и распространение фейков», а также аналогичные сообщения, адресованные руководству Дворца молодежи и главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву.

В конце декабря два выступления российского танцора украинского происхождения Сергея Полунина были отменены в итальянском театре «Арчимбольди» из-за угроз.

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Анастасия Астахова
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