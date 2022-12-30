Итальянский театр «Арчимбольди» отменил выступления Сергея Полунина из-за угроз

Два выступления российского танцора украинского происхождения Сергея Полунина были отменены в итальянском театре «Арчимбольди». Об этом сказано на официальном сайте учреждения.

«Речь идет не о решении в сфере культуры, а о политической и моральной ответственности: в обстановке напряженности, среди угроз нам трудно отстаивать наш художественный выбор», — говорилось в сообщении.

Как отметил директор театра Джанмарио Лонгони, выступления отменили по согласию с артистами. «Сейчас не та атмосфера, чтобы давать спектакль и ожидать от него положительных эмоций. Возможно, атмосфера изменилась навсегда», — заявил руководитель «Арчимбольди».

Полунин должен был выступать на сцене миланского театра 28 и 29 января 2023 года в постановке балета «Распутин». Его концерты откладывались пять раз из-за ограничений, связанных с коронавирусом, и из-за травмы артиста.

Ранее сообщалось о том, что представители «Арчимбольди» хотят отменить выступления танцора из-за угроз, поступающих в администрацию театра. «Несмотря на веру в свободу выражения мнений и художественную аполитичность, дирекция театра работает над приостановкой повторов балета "Распутин", заявленных в программе с декабря 2019 года», — написали менеджеры в соцсетях.

Отмечалось, что в сети появились петиции с требованием не допускать Полунина к постановке. Лонгони выражал обеспокоенность в связи с возможными инцидентами. «А если он [Полунин] приедет, а потом в зале что-нибудь случится? Раздражает то, что это происходит под пацифистским предлогом. Они хотят не только мира, но и заставить замолчать тех, кто не думает так же, как они», — говорил он.

Ранее стало известно о том, что в Италии отменили концерт поддержавшей ДНР пианистки Валентины Лисицы.