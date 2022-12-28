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12:51, 28 декабря 2022Культура

В Италии отменили концерт поддержавшей ДНР пианистки

В Италии отменили концерт поддержавшей ДНР пианистки Валентины Лисицы
Валентина Лисица

Валентина Лисица. Кадр: Valentina Lisitsa QOR Records Official channel / YouTube

Итальянская ассоциация Musikamera решила перенести на неопределенный срок выступление пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы в театре La Fenice. Об этом сообщает РИА Новости.

Два концерта Лисицы должны были состояться в венецианском театре в апреле, в программе они были заявлены еще в ноябре. Однако незадолго до выступления пользователи сети обратили внимание на то, что прошлой весной пианистка посещала Мариуполь и участвовала в концерте по случаю Дня Победы. Представители La Fenice в комментарии в Twitter сообщили, что концерты Лисицы были отменены.

«Комментарии, которые поступили нам относительно присутствия исполнительницы в программе нашего сезона, носили, к нашему изумлению, исключительно политический, а не художественный характер», — прокомментировали ситуацию в Musikamera. В ассоциации отметили, что выступления Лисицы будут перенесены на более благоприятное время.

Лисица родилась в Киеве, в 1991 году переехала в США. С 2015 года пианистка регулярно давала концерты в Донецке и выступала в поддержку жителей Донбасса.

Ранее стало известно, что в «Ла Скала» продолжат работать с российскими артистами.

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Дениза Мацаева
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