В «Ла Скала» продолжат работать с российскими артистами

В миланском театре «Ла Скала» продолжат работать с российскими артистами

В миланском оперном театра «Ла Скала» продолжат ставить русские балеты. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что представители театра оставались довольны тем, как прошла недавняя премьера оперы «Борис Годунов» с российскими артистами, состоявшаяся на сцене «Ла Скала» 7 декабря. «В целом опера прошла хорошо. В вечер открытия сезона, когда состоялась премьера, театр заработал почти 2,5 миллиона евро. Это не рекорд, но соответствует общему уровню наших открытий. Мы вернулись к уровню до пандемии», — заявили в «Ла Скала».

Уточняется, что после премьеры «Годунова» новый балетный сезон в театре открылся русским балетом «Щелкунчик», все билеты на который были распроданы. Спектаклем дирижирует российский дирижер Валерий Овсянников. «Мы выбираем, с кем сотрудничать, на основе профессиональных и артистических качеств, и русские — специалисты такого репертуара», — заявили в администрации «Ла Скала». Вместе с тем представитель учреждения добавил, что возобновление сотрудничества с Валерием Гергиевым пока не рассматривается, поскольку дирижер публично не осудил специальную военную операцию на Украине.

В программу нового сезона «Ла Скала» также включен балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Летом в театре покажут балет «Ромео и Джульетта», дирижировать которым будет российский дирижер Тимур Зангиев,

Ранее в Милане задумались об отмене балета «Распутин» с Полуниным из-за угроз.